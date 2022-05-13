الجولة 23.. بطولة «الهروب»

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحولت مهمة «الهروب»، ونيل درع النجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إلى بطولة قائمة بذاتها قد لا تُحسم إلا في آخر جولة، وإلى صراع رباعي بين 4 فرق حصراً في ضوء ما أسفرت عنه مباريات الجولة 23 من دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات.

10 نقاط

وانحصرت مهمة نيل بطولة «الهروب» من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بين فرق، الإمارات، صاحب المركز 14 الأخير برصيد 10نقاط، والعروبة الذي يحتل المركز 13 بـ 14 نقطة، والظفرة صاحب المركز 12 بـ 18 نقطة، وخورفكان الذي يقف في المركز 11 برصيد 22 نقطة.

النفس الأخير

ووفقاً لرصيد النقاط، والمتبقي من جولات في مشوار دوري «أدنوك»، فإن فريق الإمارات يبدو هو الفريق الأقرب إلى خسارة معركة نيل بطولة «الهروب»، ليس لأنه خسر بالثلاثة أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة 22 فحسب، بل لما أظهره من روح لا تقوى على المقاومة والقتال والتحدي حتى النفس الأخير، وبما يمكنه من ربح معركة النجاة من شبح الهبوط!

رغبة العروبة

وعلى العكس تماماً من وضع فريق الإمارات، أظهر العروبة، قدراً عالياً من التحدي والرغبة الجادة في كسب معركة نيل بطولة «الهروب» من شبح الهبوط بتحقيقه فوزاً غاية في الأهمية على ضيفه بني ياس، وتقديمه مستوى يؤهله لربح معركة النجاة في نهاية مطاف الدوري، وهي نفس تفاصيل الصورة تقريباً مع فريق الظفرة، فيما يبدو خورفكان الفريق الأكثر اطمئناناً على حسم ونيل بطولة «الهروب» في حال حصد نقطتين فقط من 9 نقاط ما زالت متاحة أمامه في الجولات الثلاث الأخيرة من مشوار دوري «أدنوك».

الدرع 14

وفيما يشتد الصراع الرباعي للنجاة من شبح الهبوط، ونيل بطولة «الهروب» بين فرق الإمارات والعروبة والظفرة وخورفكان، حسم العين معركة قمة دوري «أدنوك» بفوزه المستحق بالدرع 14 في تاريخه بعد اكتساحه ضيفه الجزيرة بخماسية، كفلت للزعيم معانقة درع البطولة قبل الختام بثلاث جولات، مكرساً حقيقة أنه الفريق الأفضل والأجدر بنيل درع دوري موسم 2021 - 2022.

حصة المربع

وكما الحال مع قمة الترتيب التي حُسمت لمصلحة العين بجدارة، بات مربع الكبار من حصة فرق الشارقة والوحدة والجزيرة حصراً، ودون إمكانية دخول أي فريق آخر إلى دائرة المربع، أو المنافسة على الدخول، وبغض النظر عن نتائج مباريات الجولات الثلاث المتبقية من مشوار الدوري.

وذلك بعدما وصل رصيد الثلاثي إلى «خانة» الـ 40 نقطة، الشارقة 48، والوحدة 46، والجزيرة 45، وهي «الخانة» التي لن يتمكن أي فريق آخر من بلوغها حتى لو حصد كل نقاط الجولات الثلاث الأخيرة من البطولة.

منطقة الوسط

وفي ضوء ما أسفرت عنه مباريات الجولة 22، فإن تبادل مراكز هادئ جداً تجري تفاصيله بين فرق المنطقة الدافئة أو منطقة وسط الترتيب العام لفرق البطولة، وفقاً لمؤشرين مهمين، الأول، يتمثل في عدم وجود «ناقة ولا جمل» لـ 6 فرق في المنافسة على درع البطولة أو الدخول في مربع الأربعة الكبار، والثاني، ابتعاد تلك الفرق الستة عن معركة الهبوط بشكل رسمي، ودون الحاجة إلى حصد أي نقطة من النقاط الـ 9 المتبقية لكل فرق الدوري.

الثلاثي الكبير

ورغم حالة الهدوء التي تسود أجواء المنطقة الدافئة أو وسط الترتيب، إلا أن هناك ما يلفت النظر في تلك المنطقة، ألا وهو وجود 3 فرق تعد من كبار كرة القدم الإماراتية، شباب الأهلي والنصر والوصل، الثلاثي الكبير الذي يشغل المراكز الخامس والسادس والسابع برصيد «ثلاثيني»، 33 و32 و32 نقطة على التوالي، في مشهد يلخص نوعاً من خيبة الأمل لدى جماهير تلك الفرق في عدم النجاح حتى في بلوغ مربع الأربعة الكبار، ناهيكم عن خسارة فرصة المنافسة على درع البطولة!

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