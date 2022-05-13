أشرف محمد: ريبروف أعاد «الزعيم» لمنصة التتويج

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشاد أشرف محمد المدرب في أكاديمية الكرة بنادي الشارقة بالجهد الفني الكبير الذي بذله سيرجي ريبروف مدرب العين في عودة الزعيم لمنصة البطولات وحسم اللقب قبل انتهاء دوري أدنوك بثلاث جولات، حيث قاده لاعتلاء الصدارة عن جدارة، حيث يعد العين الأقوى هجوماً بتسجيل 51 هدفاً والأقوى دفاعاً بتلقي مرماه 16 هدفاً في 23 مباراة والأكثر تسجيلاً للأهداف بالرأس بـ 13 هدفاً، وتصدر قائمة التسجيل من داخل المنطقة بـ 50 هدفاً، وصدارة التسديد بـ 303 تسديدات وتصدر قائمة الأكثر تسديداً على المرمي بـ 146 تسديدة.

قيادة متميزة

وأضاف أشرف محمد قائلاً: «إن قيادة المدرب لمنظومة العمل الفنية وحسن قيادته للفريق في المباريات عززت من قيمة الفريق وفرصه في تحقيق الفوز ولعل تميزه في المباراة الماضية أمام الجزيرة لخير برهان».

وأشار أشرف محمد إلى أن الصراع المتبقي قبل ختام الموسم الكروي يتمثل في مقعدي دوري أبطال آسيا بين الشارقة والوحدة والجزيرة وقال: «إن حسن قيادة المدرب كوزمين للفريق الشرقاوي يرجح كفة الفريق في نيل فرصة الملحق الآسيوي، وإن كان الصراع الثلاثي سوف يستمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة». وأبدى استغرابه من نتائج شباب الأهلي، وكذلك بني ياس، وقال: «إنّ الفريقين يستحقان مكانة أفضل ولكنهما يعانيان كثيراً على الصعيد الفني وتذبذب أداء اللاعبين وتعدد الأخطاء الفردية»، فيما أشاد بصحوة النصر المتأخرة وقال: «لو لعب النصر بنفس مستوى المباريات الأخيرة له بالدوري تحت قيادة المدرب الوطني سالم ربيع لنال مركزاً أفضل مما هو فيه».

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