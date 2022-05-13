عبد الله الجنيبي: لقب عن جدارة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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رفع عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف،رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف، بمناسبة تتويج العين بلقب الدوري للمرة الخامسة في دوري المحترفين و14 في تاريخه.

وأكد الجنيبي أن حسم العين للقب، قبل 3 جولات من الختام، يترجم جدارة العين بالفوز باللقب، والذي تحقق بفضل جهود جميع منتسبيه، اكتملت هذه العناصر في اللوحة الرائعة، التي ظهر عليها استاد هزاع بن زايد، في ليلة اللقب.

واعتبر الجنيبي أن الرابطة سعت لتطبيق أعلى المعايير التنظيمية للدوري، وكافة مسابقات المحترفين، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الجولات المتبقية.

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