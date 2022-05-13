أجانب العين.. أول الغيث بطولتان

المصدر: العين - البيان

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أجمع أجانب العين الأربعة، بقيادة المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، والأرجنتيني كريستيان خوانكا، والكولومبي دانيلو أربوليدا، على أن التتويج مع العين بلقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة، ما هو إلا بداية وأول الغيث وطليعة لبطولات أخرى، يرغبون في إهدائها لجماهير النادي.

الموسم الأول

وباستثناء الهداف التوغولي لابا كودجو، الذي يمضي موسمه الثالث مع العين بعد التعاقد معه في وقت سابق من عام 2019، فإن هذا الموسم هو الأول لكل من جوانكا ورحيمي ودانيلو أربوليدا.

وعبّر لابا كودجو، عن سعادته لسعادة جماهيرالعين التي تستحق مبادلتها وفاءً بوفاء، وأكد أنهم عملوا بجد من أجل معايشة اللحظات الرائعة،وأكد جوانكا،أن تتويجه مع العين ببطولتي الدوري وكأس المحترفين إضافة لسجل مشواره الكروي، وأكد إنه فخور بتواجده في فريق كبير عاشق للبطولات ويملك طموحات بلا حدود،و أكد الكولومبي دانيلو أربوليدا، أنه وقبل حضوره للعين كان يعلم جيداً أن جمهوره لن يرضى بغير الألقاب والبطولات ما أشعره بالمسؤولية، واعتبره بمثابة تحدٍ جديد له بمشواره الكروي، وقال: ليس مستغرباً التتويج بلقبين في الموسم.

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