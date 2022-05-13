كرنفال أفراح في قلعة «الزعيم»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تواصلت ردود الأفعال السعيدة بتتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه بخماسية نظيفة على ضيفه الجزيرة أول من أمس في قمة مباريات الجولة 23، وغرد أبطال «الزعيم» على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مشاركين جماهير العين باللقب 14 في تاريخ النادي.

وبادلهم عشاق «الزعيم» والمعجبون التهنئة في كرنفال أفراح مفتوح في منصات الواقع الافتراضي، وعلى الأرض سهرت جماهير الأمة العيناوية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للمباراة احتفالاً بالتتويج الذي أعاد العين إلى منصاته بقوة حاصداً لقبين من ثلاثة بالموسم.

ورفع عبدالله علي، مشرف فريق العين، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بمناسبة التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

كما وجه عبدالله علي،التهنئة إلى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة نادي العين للاستثمار، الذي كان داعماً ومتابعاً لجميع التفاصيل قبل وأثناء الموسم، وإلى الدكتور مطر الدرمكي، رئيس شركة الكرة العيناوية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجماهير العين، وقال : إن شركة الكرة بنادي العين وفرت كل الظروف والعوامل التي ساعدت الفريق لتحقيق الألقاب. وأشاد عبدالله علي بجدية والتزام لاعبي العين خلال الفترة السابقة بتعليمات المدرب ريبروف، وأوضح أن العين تجاوز تحديات كبيرة قبل الوصول لمنصة التتويج، والذي كان نتاج جهود كبيرة وعمل متواصل وتكاتف وعمل جماعي.

وقال مشرف فريق العين: إن التتويج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين كان هدفاً مهماً للجميع، مؤكداً أن ذلك لن يكون نهاية المطاف بل مقدمة لإنجازات أخرى سيعملون من أجل تحقيقها.

موسم ناجح

وعبر المغربي سفيان رحيمي، والذي قدم نفسه بصورة مثالية في أول موسم له مع العين، عن سعادته البالغة بالتتويج مع الفريق بلقبين خلال أيام قليلة، واعتبر أن موسمه الأول مع الزعيم كان ناجحاً بدرجة عالية، وهنأ اللاعب قيادة النادي العليا ورئيس وأعضاء شركة الكرة العيناوية وجماهير الزعيم، وقال إنه وجد تعاوناً ودعماً لا محدود من قبل جميع العيناوية، من إدارة وجمهور ولاعبين، وهو ما ساعده في الانسجام سريعاً مع الفريق ولم يشعر بالغربة منذ اليوم الأول له في النادي، ووعد اللاعب بمضاعفة الجهود والعمل مع زملائه اللاعبين في تحقيق المزيد من الإنجازات.

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