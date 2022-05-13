خالد عيسى.. الأخطبوط

المصدر: العين - البيان

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أهدى الحارس الدولي المتألق خالد عيسى، صاحب القفازات الذهبية، درع الدوري 14، لجماهير الأمة العيناوية، وقال: الجمهور العيناوي الذي ظل يزحف خلف الفريق داعماً ومؤازراً، يستحق هذه السعادة التي افتقدها لثلاثة مواسم، فهو جمهور محب وأسهم بقدر وافر في الانتصارات والبطولات التي يحققها «الزعيم».

ثنائية

وقاد الحارس الدولي «الأخطبوط» العين للتتويج للمرة الثانية خلال هذا الموسم، بعد أن كان سبباً رئيساً في حصول الفريق على لقب كأس المحترفين بتصديه لركلتي ترجيح أمام شباب الأهلي في مباراة النهائي،وبلغ عدد البطولات التي حققها خالد عيسى مع الفريق في 9 مواسم (8) بطولات، منها 3 ألقاب دوري ولقبان لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولقب كأس الرابطة ، وكأس السوبر الإماراتي، وكأس الصداقة المغربي.

تألق

وأكد خالد عيسى أن الفضل في تألقه يعود إلى الله أولاً، ثم دعم الأسرة العيناوية، فضلاً عن جهود مدرب الحراس، وقال: عودة العين القوية وحصوله على لقبين بالموسم سببه العمل الكبير والجهود الجبارة التي بذلتها شركة الكرة وإدارة الفريق، فضلاً عن رغبة اللاعبين القوية في تعويض جماهيرهم الغياب عن التتويج خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، إضافة للفكر التدريبي المتميز للمدرب الأوكراني ريبروف. وصل خالد عيسى مع العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا في 2016، وتحقيق إنجاز محلي بحصوله على ثنائية الدوري والكأس 2018، بالإضافة إلى تحقيق إنجاز عالمي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، عبر تصديه لتسديدات أبطال ثلاث قارات أثناء المباريات أو في ركلات الترجيح، ليلعب العين النهائي العالمي أمام ريال مدريد في مشهد لا تنساه الجماهير الإماراتية والخليجية.

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