ريبروف.. صائد الجوائز

المصدر: العين - البيان

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يستحق المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، لقب صائد البطولات والجوائز، بقيادته للعين للتتويج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين، فضلاً عن حصوله على 7 جوائز على المستوى الشخصي كأفضل مدرب شهر قابلة للزيادة هذا الموسم.

ضغوط

وواجه المدرب الأوكراني الذي تعاقد مع العين في شتاء العام 2021 تحديات وضغوطاً كبيرة في بداية مشواره مع العين، لتولي تدريب منتخب بلاده، غير أنه رغب في الاستمرار مدرباً للعين، ونجح في إعادته إلى سابق قوته بعد تراجعه على مستوى الأداء والنتائج في ثلاثة مواسم سابقة ابتعد خلالها الزعيم عن منصات التتويج، وبدا الفريق البنفسجي في عهده بأفضل حالاته فنياً وتكتيكياً وتنظيمياً، فضلاً عن الانسجام والروح القتالية للاعبيه، بالإضافة إلى دكة بدلاء قوية الأمر الذي أوجد خيارات عدة لتدوير اللاعبين خلال مباريات الموسم.

تغييرات

واستفاد المدرب الأوكراني من عوامل النجاح التي وفرتها للفريق شركة الكرة العيناوية بإحداث تغييرات كبيرة عدة، أبرزها استقدام لاعبين متميزين على مستوى المواطنين والأجانب، لينفذ أفكاره التدريبية في أجواء مثالية، ما قاده لحصاد متميز في نهاية الموسم، بتحقيقه لقبين من أصل ثلاثة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن إدارة شركة الكرة العيناوية، وصلت معه لاتفاق نهائي لتمديد عقده واستمراره على رأس الجهاز الفني لموسم آخر.

32

خلال 32 مباراة قاد فيها العين بمختلف البطولات نجح ريبروف، في تحقيق الفوز 20 مرة وخسر 3 وتعادل في 8 مباريات، وسجل الفريق 60 هدفاً، مقابل 29 ولجت مرماه، جامعاً في رصيده 71 نقطة، وانفرد دون غيره من 10 مدربين تعاقبوا على تدريب العين بعهد الاحتراف، في تحقيق الفوز بأول ثلاث جولات للدوري، وينتظر العيناوية حصاداً أوفر لفريقهم في عهد هذا المدرب الذي أعاد للزعيم ألقه وشخصيته القوية.

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