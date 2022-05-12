لقب «الثالثة» بين غلف يونايتد وفليتوود الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم في السادسة مساء اليوم منافسات النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة،بالمباراة النهائية، بين غلف يونايتد وفليتوود يونايتد، على ملعب «ذا سيفنز»

وتأهل غلف يونايتد للنهائي بفوزه على النجوم في نصف النهائي، 2 -0 في جولة الإياب، في المقابل تأهل فليتوود يونايتد بتخطيه الدعم الرياضي بالفوز عليه 2-1 ذهاباً وإياباً.

وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة،الذي يأتي تنظيمه ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة.

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