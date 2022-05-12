رونالدينيو وفيغو من أمام برج خليفة: دبي مدينة مبهرة

المصدر: وام

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عبر أساطير العالم في كرة القدم عن سعادتهم بالتواجد والحضور إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي تحديداً للمشاركة في مباراة كرة القدم الاستعراضية في النسخة الأولى من "كأس أوميجا برو ليجندز" والتي أقيمت مساء اليوم الخميس بجوار برج خليفة في الملعب الذي أعد خصيصاً لهذا الحدث في تجربة غير مسبوقة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لكأس أوميجا برو ليجندز، مساء اليوم بفندق أرماني برج خليفة، وقبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الاستعراضية، تجمع أكثر من 23 لاعب من أهم نجوم كرة القدم السابقين من مختلف الجنسيات ومن الفائزين بكأس العالم لكرة القدم و أهم الألقاب العالمية والأوروبية وفي مقدمتهم رونالدينيو نجم المنتخب البرازيلي ولاعب ميلان وبرشلونة السابق، و لويس فيجو نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين سابقا، وصامويل إيتو نجم المنتخب الكاميروني وفريق برشلونة السابق، و جون تيري قائد منتخب انجلترا ونادي تشيلسي السابق، و الهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان والايطالي ماتيرازي والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، والكولمبي فالديراما، والنيجيري جون أوكوشا وغيرهم.

وتم الإعلان عن قائمة الفريقين المتباريين على كأس البطولة، وهما فريق "أوميجا برو ستارز" بقيادة لويس فيجو وفريق "أوميجا برو تشامبيونز" رونالدينيو ، والتعريف بأهمية المباراة حيث روعي التوازن بين قوة اللاعبين في كل فريق.

وأعرب لويس فيغو عن بالغ سعادته بالحضور إلى دبي رفقة هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم للمشاركة في تلك المباراة الاستعراضية، بجوار برج خليفة الذي يعد معلم حضاري مبهر مؤكداَ اعتزازه بدولة الإمارات وبمدينة دبي تحديداً التي يعتبرها بيته ويزورها كثيراً.

وقال: " زرت دبي للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً وتحديدا عام 2001، ووقتها لم يكن قد تم بناء برج خليفة بعد، وعلى مدار هذه الأعوام، تطورت دبي بشكل مبهر، وهو ما يجعله حريص على زيارتها باستمرار حيث يشعر فيها بالراحة والأمان والاستقرار".

أما البرازيلي رونالدينيو، فقد اعرب عن بالغ سعادته بالتجمع مع هذه الكوكبة من اللاعبين، وخوض مباراة كرة قدم معهم أمام أحد أهم وأكبر معالم الكرة الأرضية وهو برج خليفة أطول برج في العالم مؤكدا أنه حدث تاريخي لا ينسى بالنسبة له .

وقال: "سعادتي لا توصف بالتواجد في مدينة دبي المبهرة وخوض مباراة أمام برج خليفة أطول برج في العالم، وما يزيد من سعادتي مشاركة هؤلاء النجوم في هذه المباراة، وهم الذين سبق أن واجهت معظمهم خلال مسيرتي في المستطيل الأخضر، ربما باستثناء الكولمبي فالديراما لأنه أكبر سناً".

وأحتفي "برج خليفة" بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية له التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما تم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة التي كانت فرصة لعشاق الكرة لمتابعة لاعبيهم المفضلين، خصوصا انهم لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية.

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