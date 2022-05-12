خسائر الجزيرة أمام العين.. لقب و 6 نقاط و10 أهداف وطرد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تعرض الجزيرة إلى خسائر عدة أمام العين في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تمكن الزعيم من الفوز بلقبها قبل 3 جولات من النهاية، أبرز هذه الخسائر أنه فقد لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي، لمصلحة العين في لقاء الفريقين أول من أمس الذي كسبه «الزعيم» بخمسة أهداف بيضاء عبرت به لمعانقة اللقب.

وكان لافتاً أن الجزيرة لم يخسر فقط اللقب لمصلحة العين في مباراة الجولة 23 أول من أمس، ولكنه خسر أمامه أيضاً ذهاباً وإياباً في مباراتي الدوري، ليفقد 6 نقاط كاملة كانت كافية لتمنحه فرصة المحافظة على لقبه، على الرغم من أن الجزيرة لم يخسر أمام بقية الفرق ذهاباً وإياباً.

حيث خسر أمام الشارقة وشباب الأهلي وعجمان في الدور الأول وتمكن من الثأر في الإياب، كما تعادل مع كلباء في الدور الأول وفاز عليه في الدور الثاني، لكن الوضع اختلف أمام «الزعيم» الذي انتزع منه 6 نقاط ساعدته في حسم لقب البطولة مبكراً ليصبح المنافس الوحيد الذي لم يتمكن من هزيمته.

أهداف

إضافة إلى ذلك فإن الجزيرة، استقبل أكثر عدداً من الأهداف أمام العين عندما خسر أمامه ذهاباً على ملعبه 1-5، وفي المباراة الثانية صفر-5، بإجمالي 10 أهداف خلال مباراتين فقط، على الرغم من أن بقية فرق الدوري الثلاثة عشر وصلت إلى شباكه 18 مرة فقط في 21 مباراة، ليكون إجمالي الأهداف المستقبلة 28 هدفاً منها 10 أهداف لمصلحة العين، بجانب أن الجزيرة تمكن من وضع بصمته في جميع فرق الدوري بهدفين وثلاثة وأكثر، باستثناء شباك العين لم يتمكن من زيارتها إلا بهدف وحيد في 180 دقيقة.

طرد

ولم تتوقف خسائر الجزيرة أمام العين عند هذا الحد، ولكنه تعرض في المباراتين إلى حالتي طرد بالبطاقة الصفراء الثانية، حيث تم طرد محمد العطاس في جولة الذهاب وبعدها فقد الفريق جهوده، وفي الإياب أول من امس تم إشهار البطاقة الحمراء للاعب عبد الله ديابي الذي سيخسر الفريق خدماته في الجولة المقبلة أمام خورفكان، وجميعها تؤكد أن الجزيرة لم يكن موفقاً أمام العين الذي انتزع منه اللقب في النسخة الحالية من الدوري التي شهدت خسائر بالجملة أمام البطل.

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