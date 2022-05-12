خورفكان يقيل الأرجنتيني كالديرون ويعيد النمر مدرباً

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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قررت إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم إقالة الأرجنتيني كالديرون مدرب الفريق الأول بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة أمام الشارقة 1-3 ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وسيتولى عبد المجيد النمر مساعد المدرب أمور الفريق الأول حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

ولم تسعف النتائج المدرب الأرجنتيني الذي تم التعاقد معه منتصف الموسم خلفا للبرازيلي كايو زاناردي الذي أقيل هو الآخر من منصبه بعد تعرض النسور لسيل من الهزائم.

ويحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة ويعتبر كالديرون الضحية الثامنة في دورينا.

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