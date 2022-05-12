تفوق دفاعي وهجومي "كلمة السر" في تتويج "العين" بالدوري

المصدر: وام

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لم يكن تتويج فريق العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي مجرد مصادفة، بل جاء عن جدارة تعكس شخصية البطل منذ الجولة الأولى، على الرغم من بعض العثرات البسيطة في منتصف الطريق والتي تمثلت في تعادلات الفريق الأربع والخسارة الوحيدة بالجولة الثالثة عشرة أمام الشارقة، وباستثناء ذلك فقد استطاع الفريق أن يواصل صدارته للمسابقة ويحافظ على الانطلاقة القوية من أجل التتويج بلقبه الرابع في عصر الاحتراف، والرابع عشر في تاريخه.

وحتى الجولة 23 من المسابقة استطاع فريق العين أن يحقق 18 فوزا ويتعادل في 4 مباريات ويخسر مباراة واحدة، كما استطاع أن يحافظ على صدارة جدول الترتيب بداية من الجولة الثانية للمسابقة وحتى لحظة حسم اللقب عقب الفوز على الجزيرة بالجولة 23 بخمسة أهداف دون مقابل.

واستطاع فريق العين أن يكرر تتويجه بلقب الدوري على ملعبه للمرة الثانية حيث كانت الأولى في نسخة 2014/2015 وتوج به عقب لقاء الجولة 23 أيضا عندما فاز على اتحاد كلباء برباعية نظيف.

وكانت بداية العين هذا الموسم بالفوز على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى، ثم الفوز على الإمارات بثنائية نظيفة في الجولة الثانية والفوز على بني ياس بهدف في الثالثة، والفوز على اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الرابعة ثم التعادل مع العروبة بثلاثة أهداف لمثلهما بالجولة الخامسة، تلاها التعادل مع الوحدة بهدف لمثله بالجولة السادسة، ثم الفوز على الوصل بثنائية نظيفة في الجولة السابعة، ثم التعادل أمام شباب الأهلي بهدف لمثله بالجولة الثامنة، ليعود للانتصارات بالفوز على الظفرة بهدف دون مقابل بالجولة التاسعة، ثم الفوز العريض على الجزيرة بطل النسخة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة، يليها الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشر، والفوز على عجمان بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية عشرة ليتلقى الفريق الخسارة الأولى في الجولة الثالثة عشرة وكانت أمام الشارقة بثنائية نظيفة.

ومع بداية الدور الثاني من المسابقة عاد الفريق سريعا للانتصارات بالفوز على خورفكان بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر، تلاها الفوز على بني ياس بثنائية نظيفة في الجولة السادسة عشر، وبنفس النتيجة فاز على اتحاد كلباء في الجولة السابعة عشر، ليتعثر الفريق بالتعادل مجددا أمام فريق العروبة بهدف لمثله في الجولة الثامنة عشرة، وهو التعادل الثاني له أمام نفس الفريق هذا الموسم، بعد الدور الأول، ليعود في الجولة التاسعة عشرة ويفوز على أقرب ملاحقيه فريق الوحدة بهدف دون مقابل، ثم الفوز على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة العشرين، يليها الفوز على شباب الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بهدف دون مقابل، ثم الفوز على الظفرة بنفس النتيجة في الجولة الثانية والعشرين.

وكان دفاع فريق العين هذا الموسم هو الأقوى بجانب موسم 2011/2012، حيث تلقت شباكه 16 هدفا فقط هذا الموسم حتى الجولة الـ22 وذلك مقارنة بجميع مواسم عصر الاحتراف، حيث تلقى في النسخة الأولى 2008/2009 .. 20 هدفا، وفي موسم 2009/2010 تلقى 29 هدفا وفي موسم 2010/2011 تلقى 35 هدفا، وفي موسم 2012/2013 تلقى 20 هدفا وفي موسم 2013/2014 تلقى 30 هدفا وفي موسم 2014/2015 تلقى 18 هدفا وفي موسم 2015/2016 تلقى 20 هدفا وفي موسم 2016/2017 تلقى 28 هدفا وفي موسم 2017/2018 تلقى 23 هدفا وفي موسم 2018/2019 تلقى 31 هدفا وفي موسم 2020/2021 تلقى 27 هدفا .

واستطاع العين عقب فوزه على الجزيرة وتتويجه باللقب ووصوله للنقطة 58 أن يتساوى في عدد النقاط حتى الجولة 23 مع موسم 2012/2013، وهو الموسم الذي توج فيه أيضا بلقب المسابقة.

وضمن أرقام الفريق هذا الموسم وحتى الجولة 23 فقد بلغت نسبة تسجيل فريق العين للأهداف في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن 2.21 هدف في المباراة، بينما بلغت نسبة الأهداف المستقبلة في المباراة 0.73 هدف، وكان لافتا أيضا أن الفريق لم يخسر أي مباراة على ملعبه حيث كانت الخسارة الوحيدة أمام الشارقة على ملعب الأخير.

ويبرز أيضا لابا كودجو لاعب الفريق والذي يتواجد في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 25 هدفا، وبفارق 11 هدفا عن أقرب ملاحقيه عمر خريبين لاعب الوحدة، بينما يتواجد سفيان رحيمي لاعب الفريق في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد 9 صناعات متساويا مع ضياء سبع لاعب النصر في نفس العدد أيضا حتى الآن.

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