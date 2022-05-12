"الآسيوي" يبرز برنامج إعداد منتخب الإمارات للقاء أستراليا

المصدر: وام

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اهتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببرنامج إعداد منتخب الإمارات لمواجهة منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر يوم 7 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وأكد الاتحاد الآسيوي في تقرير له أن منتخب الإمارات يقف على بعد مباراتين من خوض المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، حيث يتقابل في الملحق الآسيوي مع منتخب أستراليا، وفي حالة الفوز سيلتقي مع منتخب بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو في قطر أيضا.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد اعتمد برنامج إعداد المنتخب من أجل خوض الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم وذلك اعتباراً من 24 مايو الجاري، يبدأ بمعسكر داخلي في دبي.

وأبرز الاتحاد الآسيوي اسم مدرب منتخب الإمارات الأرجنتيني رودولفو اروابارينا، الذي استلم المهمة خلفاً للمدرب السابق بيرت فان مارفيك في شهر فبراير الماضي، وقاده إلى بلوغ الملحق الآسيوي بعدما حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية خلف إيران وكوريا الجنوبية.

وبحسب برنامج إعداد المنتخب فإنه يتقابل مع غامبيا وديا يوم 29 مايو الجاري، في حين تبدأ التدريبات اعتباراً من 24 الجاري في ظل غياب لاعبي الشارقة والوحدة الذين يخوضون نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 27 الجاري.

ونجح منتخب الإمارات في تحقيق الفوز على أستراليا في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بنتيجة 1-0 خلال كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وكان الظهور السابق للإمارات في نهائيات كأس العالم في نسخة عام 1990، وفي حالة التأهل لنهائيات كأس العالم فإن الفريق سيلعب بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا والدنمارك وتونس.

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