علي مدن: تركيزي مع العروبة ولا أهتم بالعروض

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد الدولي البحريني علي مدن نجم العروبة أن تركيزه منصب حالياً مع فريقه الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء دون النظر للعروض التي تصله، مشيراً إلى انه يطلع عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً في ذات الوقت أن يكون أي ناد محلي قد اتصل به من أجل كسب توقيعه، وأوضح مدن أن عقد إعارته مع العروبة ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي ومن بعده سيعود إلى ناديه الرفاع البحريني الذي أعاره مع بداية الموسم الكروي الحالي لبطل دوري الدرجة الأولى في نسخته الماضية.

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