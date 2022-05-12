فوز مستحق للعين بلقب الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فوز نادي العين بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، حيث دون سموه عبر «تويتر»: «أبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ولنادي العين وعشاقه وجمهوره بالفوز المستحق بدوري أدنوك للمحترفين 2022-2021 بعد الأداء الرائع هذا الموسم».

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة، على «تويتر»، جماهير العين الفوز باللقب قائلاً: «أجمل التهاني لنادي العين على الفوز في دوري أدنوك للمحترفين والذي يكرس من خلاله سلسلة الانتصارات والتميز.. نبارك للاعبين والجهاز الإداري ولجمهور العين وإلى مزيد من الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة».

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التهنئة إلى مجلس إدارة نادي العين قائلاً: «أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بتتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة عشرة بتاريخه، وتهانينا للجهازين الفني والإداري واللاعبين ومشجعي الفريق».

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