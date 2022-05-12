نجوم العالم يتنافسون على كأس «أوميغا برو» في دبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتنافس 22 لاعباً من أبرز نجوم الكرة العالمية السابقين على لقب النسخة الأولى من «كأس أوميغا برو ليجندز» التي تقام بجوار «برج خليفة» وتنظمها شركة أوميغا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم.

قائمة النجوم

وتضم قائمة النجوم البرازيلي رونالدينيو ومواطنه كاكا والحارس الإسباني إيكر كاسياس وقائد منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري ونجم الكرة البرتغالية لويس فيغو والهولنديين ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان والسعودي سامي الجابر والإيطالي ماتيرازي والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، وغيرهم.

عرض

وسيتم عرض صور اللاعبين المشاركين على واجهة برج خليفة التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما سيتم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة، التي ستكون فرصة لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة لاعبيهم المفضلين الذين لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية

تجهيزات

سيكون التنافس على ملعب صغير تم تجهيزه خصيصاً للمباراة في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، فيما ستنقل قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية تفاصيل المباراة على الهواء مباشرة ليستمتع الجمهور الكبير وكذلك الجمهور العالمي من خلال شبكة 433 والقنوات العالمية بلقطات من مباراة الأساطير التي تقام للمرة الأولى في هذا المكان المميز والفريد، كما سيتم نقل تفاصيل المباراة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث وبأهم مشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، وكذلك عبر منصة تيك توك.

تقديم

وسيتم في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة بثلاث ساعات تقديم قائدي الفريقين لويس فيغو ورونالدينيو قائمة اللاعبين في كل فريق وهما فريق «أوميغا برو ستارز» و«أوميغا برو تشامبيونز»، والتعريف بأهمية المباراة، حيث روعي التوازن بين قوة اللاعبين في كل فريق بما يساهم في تقديم اللاعبين مهاراتهم العالية وقدراتهم الفنية، التي جعلتهم من أهم اللاعبين بين أبناء جيلهم، كما سيتم تقديم كأس البطولة الأنيق المصنوع من الذهب.

مكانة عالمية

وتؤكد إقامة المباراة في دبي مكانة الدولة في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية وحرص نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً على التواجد في الدولة والمشاركة في مختلف الفعاليات، كما أن عدداً كبيراً من اللاعبين النجوم يقيمون في الدولة برفقة عائلاتهم ويستمتعون بجودة الحياة وتوفر جميع مقومات السعادة والازدهار والنمو ولقاء معجبيهم وأصدقائهم من مختلف الجنسيات.

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