بعد حسم لقب الدوري..ريبروف: لن أدرب غير العين في الإمارات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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بدا المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين سعيدا لحظة ظهوره في قاعة المؤتمرات الصحفية وعبر عن سعادته بالتتويج بلقب دوري ادنوك للمحترفين قبل ثلاث جولات من نهايته، وأوضح أنه وبسبب الظروف التي بلاده سينتظر ما تسفر عنه الأيام خلال الفترة المقبلة بعد أن تبقى لعقده مع العين شهر واحد وقال: في حال حزمت أمرى فلن أدرب فريق آخر في الإمارات سوى العين.

وعبر عن سعادته الغامرة بحصول فريقه على لقب دوري المحترفين وحسمه للأمر قبل ثلاث جولات من نهاية المنافسة، وقال إن من يستحق التهنئة هم لاعبو الفريق عمليا فقد عملوا معا كفريق واحد وبذلوا قصارى جهدهم هذا الموسم ولذلك يستحقون جميع الألقاب التي حصدوها.

وقال إن عملية تغيير عقلية اللاعبين لتصبح عقلية فوز أمر صعبة ويحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع، ولا ننسى الجمهور العيناوي الذي ساند اللاعبين في جميع مبارياته وكانوا سندا قويا له ما ساعد في تحقيق الانتصارات والوصول في النهاية للهدف الذي خططنا له.

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