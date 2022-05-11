مطر الدرمكي يهنىء الأسرة العيناوية بالتتويج بالثنائية

المصدر: وام

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تقدم الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة النائب الأول لرئيس النادي- النائب الأول لرئيس مجلس الشرف- رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي بمناسبة حصول فريق العين على درع الدوري للموسم الكروي 2021 -2022 .

وأكد أن رؤية سموه الثاقبة قادت الفريق إلى منصات التتويج حيث أن سموه من صاغ استراتيجية النجاح والتفوق والنهوض والعودة السريعة إلى ميادين المجد.

كما وجه التهنئة لأعضاء مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي ونائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الشركات التابعة للنادي وكافة إداراته وقطاعاته وبالدور الحيوي الذي اضطلعت به منظومة العمل في شركة نادي العين لكرة القدم .

وأشاد رئيس شركة نادي العين لكرة القدم بنجوم الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة المدرب سيرجي ريبروف، والجهاز الإداري بقيادة عبدالله علي الشامسي, والطاقم الطبي .

كان فريق العين حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين قبل ثلاث جولات من ختام المسابقة بعد فوزه على الجزيرة بخمسة أهداف دون مقابل خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وجاءت أهداف فريق العين عن طريق لابا كودجو في الدقائق 15/36/50/70، وكايو كانيدو في الدقيقة 85.

ورفع العين بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 58 وبفارق 10 نقاط عن فريق الشارقة أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 45 في المركز الرابع.

ويعد هذا اللقب هو الرابع عشر لفريق العين في تاريخه، والخامس له في عصر الاحتراف، بعد آخر تتويج له باللقب في موسم 2017/2018.

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