مدرب الجزيرة: لا أجد ما أقوله بعد الخسارة الخماسية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تقدم المدرب الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة بالتهنئة للعين بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين، لهذا الموسم، وقال إنه لا يجد ما يقوله بعدما حدث لفريقه اليوم.

وبرر خسارة فريقه الكبيرة بالغيابات المؤثرة في صفوف الجزيرة، وقال إنه اذا لم تواجه العين وأنت مكتمل الصفوف ستعاني كثيرا، واذا نظرنا لقائمة فريقنا فمعظمها من اللاعبين الصغار، كما أننا لم نستطع الاحتفاظ بالكرة على النحو المطلوب وكنا متسرعين في الملعب واتخذنا الكثير من القرارات الخاطئة، والعين معروف بإجادته للهجمات المرتدة وقد سمحنا لهم بذلك فتلقينا هذا العدد الكبير من الأهداف.

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