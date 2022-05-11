العين يكتسح الجزيرة بخماسية ويحسم لقب الدوري للمرة 14 في تاريخه

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

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قدم العين نفسه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2021-2022، للمرة 14 في تاريخه، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المنافسة، إثر فوزه على ضيفه الجزيرة، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 23، وبهذه النتيجة رفع الفريق البنفسجي رصيده إلى (58 نقطة) بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو ما يعني أنه ليس بمقدور المنافسين اللحاق به حتى لو خسر مبارياته الثلاث المتبقية.

ولم يجد الفريق البطل صعوبة تذكر في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما الهداف التوغولى لابا كودجو (ق 15، 36) بعد سيطرة بنفسجية كاملة على مجريات اللعب، وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني عاد التوغولى لابا كودجو، ليزور شباك الحارس علي خصيف مجدداً ليضيف الهدف الثالث ويكمل الهاتريك (ق 50) وبحلول الدقيقة (70) طرق الهداف المرعب، شباك الجزيرة للمرة الرابعة محرزاً الهدف الرابع (سوبر هاتريك)، والذي سجله بطريقة رائعة، حيث رفع الكرة فوق الحارس لتتهادى داخل المرمى، وبعدها بسبع دقائق غادر اللاعب أرضية الميدان لشعوره بالإصابة، فيما رفع كايو كانيدو حصيلة العين من الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84، وذلك بعد أن ارتقى فوق الجميع محولاً عرضية زميله جوانكا في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز العين بخمسة أهداف نظيفة

وفي انتظار تتويجه رسمياً بنهاية الموسم، احتفل لاعبو الزعيم مع جماهيره في ملعب المباراة باللقب الثاني لهم بالموسم بعد التتويج قبل أيام ببطولة كأس رابطة المحترفين، وبعدها ذلك خرجت الجماهير العيناوية في مسيرات صاخبة ومشاهد رائعة وهي تغني لفريقها وتهتف للأبطال احتفالاً بدرع البطولة الذي غاب عن خزينة النادي ثلاثة مواسم متتالية، إذ كانت آخر مرة حصل فيها العين على اللقب في موسم 2017-2018.

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