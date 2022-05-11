الوصل يخلط أوراق الظفرة في دوري "ادنوك"

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير-غلام كاركر

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خلط فريق الوصل الأول لكرة القدم، أوراق ضيفه الظفرة بالفوز عليه بهدف دون رد مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة 23 لدوري "ادنوك" للمحترفين في الإمارات.

هدف وبطاقة

سجل هدف الفوز للوصل، محترفه الاوروغوياني اراوخو في الدقيقة 42 من زمن المباراة، التي شهدت دقيقتها ال 70 إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الظفرة محمد يوسف، ليرتفع رصيد الفهود إلى النقطة 32، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 18.

شبح الهبوط

وفيما تقدم الوصل إلى المركز السابع في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، بات الظفرة في وضع يحتم عليه حصد نقاط مبارياته في الجولات الثلاث المتبقية من مشوار الدوري، للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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