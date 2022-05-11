النصر يحسم ديربي دبي أمام شباب الأهلي بهدفي تيجالي وسبع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خسر شباب الأهلي أمام ضيفه النصر 1/2، في ديربي دبي على ملعب إستاد راشد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل للنصر تيجالي في الدقيقة 27، وضياء سبع في الدقيقة 68، ولشباب الأهلي أولسن في الدقيقة 86.

ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة، وقفز من المركز الثامن إلى السادس بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، والذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت الدقائق الأولى حماسية من الفريقين، ورد القائم الأيمن تسديدة كارتابيا لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 3، وبعدها بـ 3 دقائق، رد القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي، تسديدة ريان مينديز لاعب النصر.

وفرض النصر أفضليته بعدها وحول ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، ركلة حرة سددها ضياء سبع للنصر بمهارة عالية إلى ركلة ركنية في الدقيقة 21، وأستلم تيغالي الكرة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي وسدد كرة قوية في الزاوية العليا لمرمى ماجد ناصر، محرزاً هدفاً للنصر في الدقيقة 27.

وتألق ماجد ناصر، في التصدي لانفراد تيجالي، ليحمي عرينه من هدف ثاني لـ “العميد" في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، وفي مطلع الشوط الثاني حول ماجد تسديدة ضياء سبع الصاروخية بعيدة المدى إلى ركلة ركنية الدقيقة 56.

وسجل ضياء سبع الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 68، من هجمة مرتدة سريعة انطلق فيها ريان ميدنيز بالكرة ومررها إلى سبع الذي راوغ المدافع وليد عباس، وسدد الكرة على القدم الثابتة لحارس شباب الأهلي.

وتحسن أداء شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة، وأضاع لاعبيه العديد من الفرص السهلة للتسجيل حتى الدقيقة 86، عندما سدد دومبيا كرة قوية ارتدت من حارس النصر لتجد أولسن الذي أسكنها الشباك محرزاً هدف فريقه الوحيد في المباراة.

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