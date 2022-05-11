بثلاثية زولج..اتحاد كلباء يُقرب الإمارات من الهبوط

المصدر: كلباء - محمد فضل ، تصوير زيشان احمد

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وضع فريق اتحاد كلباء ضيفه الإمارات على مدرج الهبوط لدوري الهواة وقربه أكثر من أي وقت مضى من مغادرة دوري أدنوك للمحترفين،وذلك عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 23.

أحرز ثلاثية النمور النمساوي روبرت زولج ( هاتريك ) في الدقائق" 6 ، 16، 31 ، وللصقور جوزيف قنادو في الدقيقة 78 ليرفع كلباء رصيده إلى 27 نقطة فيما تجمد رصيد الإمارات عند 10 نقاط وربما تكتب مباراة الوصل والظفرة التي تعقب مواجهة كلباء والامارات هبوط الصقور رسمياً اذا قدر للظفرة تحقيق الفوز او التعادل أمام الامبراطور أما اذا فاز الوصل فان الامر برمته سيرحل للجولة المقبلة من دوري ادنوك للمحترفين.

هاتريك زولج

وخلال مجريات اللقاء لم ينتظر كلباء طويلاً من اجل احراز هدف التقدم والذي جاء في الدقيقة 6 لانطلاقة المواجهة بعد هجمة منظمة بدأها البرازيلي مورينو والذي قام بتمرير الكرة لسلطان عادل ليقوم الأخير بتحويلها برأسه داخل منطقة الجزاء للنمساوي زولج الذي لم يتوانى في تسديدها بقوة في شباك الحارس سهيل المطوع هدف اول سيزيد من سخونة المباراة.

ولم تمض سوى دقيقتين ليحتسب حكم المباراة عامر الضبيع ركلة جزاء اثر ارتطام الكرة بيد خالد عنبر لكن الحكم وبعد العودة للفار تراجع عن قراره وألغى ضربة الجزاء بحجة وجود أحد لاعبي كلباء في موقف تسلل، لكن الهدف الثاني لم يتأخر كثيراً واحرزه نفس اللاعب زولج بذات الطريقة الأولى التي سجل بها هدف التقدم مستفيداً من تمريرة راميريز السحرية داخل منطقة الجزاء هدف ثاني في الدقيقة 16.

ومن خطأ دفاعي فادح تسبب فيه خالد عنبر الذي قام بإرجاع الكرة من منتصف ملعب الصقور دون ان يلحظ تواجد زولج ليخطف الكرة، ويحرز هدفه الشخصي الثالث له ولفريقه في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة الثقيلة والتي ستعقد من مهمة الصقور في العودة خلال شوط اللعب الثاني والذي شهد تسجيل الصقور لهدف يتيم جاء من مجهود فردي عبر اللاعب جوزيف قنادو في الدقيقة 78 لكنه لم يجنب فريقه الهزيمة بعد نهاية المباراة بنتيجة 3-1.

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