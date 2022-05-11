أبيض الناشئين يهزم لبنان في دولية أرمينيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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افتتح منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 14 عاماً «مواليد 2008» مشاركته في بطولة أرمينيا الدولية الودية بالفوز على نظيره منتخب لبنان بهدف نظيف، سجله اللاعب مايد عادل خميس في الدقيقة 50، ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة الدولية بمواجهة نظيره الأرميني بعد غد الخميس. يذكر أن هذه البطولة يُنظمها اتحاد أرمينيا لكرة القدم بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي: الإمارات وأرمينيا ولبنان، وتُعد أول مشاركة خارجية لأبيض الناشئين الذي تم تكوينه أخيراً.

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