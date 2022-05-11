الشارقة وصيفاً بثلاثية في خورفكان

المصدر: دبي - البيان

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قفز الشارقة للمركز الثاني في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه خورفكان 3 - 1 ضمن الجولة 23، ليصل الشارقة للنقطة 48 وبقي خورفكان في 22 نقطة، ورغم الفوز الكبير، وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث غلب الحذر على الشوط الأول من الفريقين مع أفضلية للشارقة في الناحية الهجومية.

اختلفت المباراة في شوطها الثاني منذ الدقيقة الأولى، حيث نجح الشارقة في افتتاح التسجيل عبر بن مالانغو برأسية، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية في سقف المرمى من شوكوروف في الدقيقة 55، واستمرت سيطرة الشارقة حتى حصل بعد 5 دقائق على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية «الفار» لتثبيت إبعاد مسعود سليمان الكرة التي سددها عثمان كمارا بيده، نفذها شوكوروف مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في مرمى زايد الحمادي، وقلص البديل كيكوي النتيجة في الوقت البديل «90+2» لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.

وفي ثاني اللقاءات، أنقذ النجم إسماعيل مطر فريقه الوحدة من الخسارة أمام عجمان بتسجيله هدف التعادل في الوقت البديل في المباراة جرت باستاد راشد بن سعيد وانتهت بالتعادل 2-2، ليصل الوحدة للنقطة 46 وعجمان للنقطة 29 وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني.

كما أنعش العروبة آماله بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزاً غالياً على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائية العروبة كل من يوسف أولاتونجي ومحمد خلفان في الدقيقتين 51، 90+5 وأحرز يتيمة بني ياس المدافع ساشا أيكوفيتش في الدقيقة 68/‏ ليصل العروبة برصيده إلى 14 نقطة مقترباً خطوة نحو البقاء، فيما تجمّد السماوي عند رصيده السابق (30 نقطة).

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