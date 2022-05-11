«النواخذة» يجدد مع المنصوري وروجر

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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بدأ دبا الفجيرة «النواخذة» بطل دوري الدرجة الأولى الاستعداد لموسم دوري أدنوك للمحترفين مبكراً وذلك بتجديد عقود كل من إبراهيم المنصوري لاعب الوسط والمدافع البرازيلي روجر للموسم الكروي المقبل 2022-2023.

وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي للنادي، أن التجديد يأتي ضمن عملية الاستقرار التي ينشدها مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن كل ما هو متعلق بخصوص شركة كرة القدم والتي تعمل بكفاءة وساهمت في تنظيم وترتيب عمل كل أمور كرة القدم، لافتاً إلى أن صعود النواخذة خلال الفترتين الماضيتين إلى دوري المحترفين منح أفراد النادي مزيداً من الخبرات، ولذلك لا أتوقع أن تكون هناك صعوبات أو عقبات تعترض مسار الشركة.

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