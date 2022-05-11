تورستن فينك يصل دبي اليوم

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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يصل المدرب الألماني تورستن فينك لاعب بايرن ميونخ السابق إلى دبي اليوم لاستكمال إجراءات التعاقد رسمياً مع النصر بعد موافقته على العرض المقدّم له من إدارة العميد.

وتحرص شركة الكرة بنادي النصر على غلق ملف المدرب قبل نهاية دوري أدنوك للمحترفين حتى يكون المدرب الجديد قريباً من الفريق ويشرف بنفسه على تحديد احتياجاته وتجهيزه للموسم المقبل.

وتشير بعض المصادر إلى أن الألماني قام بفك ارتباطه مع فريقه الحالي ريغا أف سي اللاتفي بشكل ودي استعداداً للتوقيع للنصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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