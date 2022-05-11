اتحاد الصقور يُطلع منتسبي ماجستير المنظمات الرياضية على تاريخ رياضة الآباء والأجداد

المصدر: دبي - البيان

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في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للصقور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الاهتمام بالتعريف بمسيرة وتاريخ رياضة الصقور التراثية، والاحتفاء بها كأحد مكونات الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات، نظم اتحاد الإمارات للصقور فعالية استضاف خلالها منتسبي الدفعة 24 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة المنظمات الرياضية، الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية وتستضيف اللجنة الأولمبية الوطنية جانباً من مساقاته العلمية في دبي.

وخلال الفعالية التي أقيمت في ديب دايف دبي، قدم اتحاد الإمارات للصقور عرضاً استهدف تعريف منتسبي البرنامج، الذين يمثلون مختلف اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والعاملين في المجال الرياضي من مختلف دول العالم، بإنجازات دولة الإمارات في مجال رياضة الصقور، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافتها وبالبيئة الخليجية بصورة عامة، بينما تحرص الدولة على الاحتفاء بهذه الرياضة وإحياء تقاليده.

وكان في استقبال الدارسين راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعبد العزيز سلطان آل علي، ويوسف عبد الله آل علي، الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد.

سعادةوأعرب راشد بن مرخان، عن سعادته بلقاء نخبة من الدارسين في واحد من أهم البرامج الرياضية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق بما يعود بالنفع على القطاع الرياضي.واستعرض اتحاد الإمارات للصقور خلال الفعالية مراحل تطور رياضة الصقور وقواعد ممارستها بين مختلف الشرائح العمرية، والملامح التي تبرز دعم واهتمام القيادة الرشيدة اللامحدود بالارتقاء بها والتشجيع على ممارستها والحفاظ عليها من الاندثار.

من جانبهم، أكد المنتسبون تقديرهم لما شاهدوه من جهود دولة الإمارات، وما لمسوه من حرص على الاحتفاء بأحد أهم الرياضات التي تمثل أيضاً مكوناً مهماً من مكونات الثقافة الإماراتية العريقة، معربين عن خالص الشكر والتقدير لما وجدوه خلال الاستقبال من حفاوة وحسن الضيافة.

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