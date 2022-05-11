شباب الأهلي والنصر.. بعيداً عن المنافسة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي والنصر في السادسة من مساء اليوم، في ملعب استاد راشد، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وسط توقعات بتقديم الفريقين مباراة قوية في ديربي جديد يقام بعيداً عن ضغوط المنافسة على لقب البطولة، بعدما ابتعد الفريقان منذ جولات ماضية عن دائرة الصراع على القمة.

ويدخل شباب الأهلي إلى «ديربي دبي»، وفي رصيده 33 نقطة، وضعته في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وبفارق 4 نقاط عن النصر في المركز السابع، والفريقان حققا الفوز في الجولة الماضية، إذ تفوق «فرسان دبي» على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، والنصر على ضيفه الوصل 3-2.

وتوقع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، مباراة قوية أمام النصر، وقال: «شباب الأهلي استأنف تدريباته عقب مباراة اتحاد كلباء في الجولة السابقة، ووقف الجهاز الفني على عناصر الفريق الأكثر جهوزية للمشاركة أمام النصر، والذي يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة، كما يملك مجموعة متميزة من اللاعبين الجيدين، وأتمنى أن يقدم لاعبو شباب الأهلي، مستوى طيباً، وينجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية».

بينما قال الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي: «لقاء النصر، من المواجهات التي تكتسب أهمية بصرف النظر عن موقف الفريقين في ترتيب الدوري، وكل فريق سيسعى لتحقيق الفوز والتفوق على منافسه، ومن جانبنا كلاعبين دائماً نكون حريصين على تقديم كل ما نملك في كل المواجهات، والتحضيرات سارت بشكل جيد، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية».

تشكيلة

من جهته، يسعى النصر لتكذيب مقولة «يكتب سطراً ويترك آخر» وتأكيد صحوته بعدما تمكن من تخطي جاره الوصل في ديربي بر دبي في الجولة الماضية رغم أنه يدرك أن مهمته لن تكون سهلة في «الدربي القديم» أمام شباب الأهلي. وتشهد تشكيلة العميد عودة الثنائي يعقوب البلوشي وريان مينديز بعد ن استوفيا عقوبة الإيقاف فيما يستمر غياب الحارس الأول أحمد شمبيه لأسباب صحية.

وأكد سالم ربيع مدرب النصر أن معنويات لاعبيه عالية وأن فريقه على أتم الاستعداد لتكرار سيناريو مباراة الوصل، مشدداً على ضرورة أن يستمر النصر في تقديم عروضه الجيدة، وقال: الأوراق مكشوفة بين الفريقين وأتوقع مواجهة مثيرة مع شباب الأهلي على غرار المباراة الماضية أمام الوصل، ونحن على أتم الاستعداد ومعنويات الفريق مرتفعة ولكن مثل هذه المباريات تحسمها الروح القتالية للاعبين. وأوضح عبدالله التميمي حارس مرمى النصر أن فريقه مطالب بتغيير الصورة التي ظهر عليها في المباريات السابقة وتأكيد قدرته على الحفاظ على مستواه العالي.

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