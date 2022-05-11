العين والجزيرة.. ديربي اللقب

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي - أحمد عيسى

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أمام العين المتصدر برصيد (55 نقطة) فرصة مواتية لحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة عندما يستضيف في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد غريمه الجزيرة في مباراة ديربي العاصمة وقمة الجولة 23، إذ يحتاج الفريق البنفسجي الفوز للتتويج باللقب للمرة 14 في تاريخه بغض النظر عن ما تسفر عنه المباريات المتبقية، غير أن الطريق لن يكون سالكاً، فالمنافس الجزراوي صاحب المركز الثالث برصيد (45 نقطة) يتطلع للبقاء في المقدمة والتمسك بفرصته في المنافسة وإن كانت ضئيلة.

وفيما يعود المهاجم التوغولي الهداف لتشكيلة الفريق بعد غيابه المباراة السابقة بسبب الطرد، سيفقد العين في مباراة الليلة نجم خط وسطه الشاب محمد عباس بعد إعلان إصابته بالرباط الصليبي.

راحة

وكان المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب نهاية مباراتهم الأخيرة، وأكد ريبروف أن استعدادات فريقه لمواجهة اليوم مضت بالصورة المطلوبة، وقال: نحن في مرحلة صعبة للغاية بسبب ضغط المباريات، غير أن الجميع يتفهم أنه إذا فزنا في المباراة الليلة فإن ذلك يعني التتويج بلقب الدوري، وهذا يتطلب من اللاعبين أن يلعبوا بجدية وأن يعملوا على تحقيق النتيجة الإيجابية على أرضنا وبين جماهيرنا.

وعلى مستوى الجزيرة فإن الأوضاع تبدو مستقرة، وأكد مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي» أن تحضيراته جيدة للقاء الذي وصفه بالصعب، وأضاف: لا بد أن تكون مباراة قوية وصعبة، لأننا نواجه متصدر الدوري، لذلك علينا أن نبذل كل الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وأشار مدرب فخر أبوظبي إلى عدم اهتمامه بانتظار بقية المنافسين لنتيجة اللقاء، وقال: المباراة مهمة بالنسبة لنا مثل بقية المباريات، وتركيزي على فريقي فقط، ولا علاقة لي بالفرق الأخرى.

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