الوصل والظفرة.. حسابات مختلفة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - البيان

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يخوض فريقا الوصل والظفرة مساء اليوم الأربعاء في معقل الفهود بزعبيل، مباراة ذات حسابات مختلفة ضمن الجولة 23 لدوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، حيث يسعى الوصل صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، إلى حصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما يتطلع الظفرة صاحب المركز 12 برصيد 18 نقطة، إلى الظفر بتلك النقاط لتعزيز ابتعاده عن صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وشدد البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل على أن المباراة لن تكون سهلة، مشيراً إلى جاهزية فريقه، لحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الدوري، وتقديم أداء يليق باسم الوصل.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل فقد نقاطاً رغم أنه كان الطرف الأفضل أحياناً، وأن ذلك جعله يكون في مركز غير متقدم في لائحة الدوري.

تأمين

على الطرف الآخر يحتاج الظفرة إلى تأمين وضعه في جدول الترتيب، والنقاط الثلاث قد تضمن له البقاء في «المحترفين» في حالة تعثر العروبة مع تبقي 3 جولات على النهاية، حيث سيتسع الفارق في النقاط حينها إلى 10 نقاط.

ويحتل الظفرة المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن العروبة الذي يليه في الترتيب.

وقال المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، إنه ركز على استشفاء اللاعبين في ظل توالي المباريات، مشدداً على أهمية مواجهة الوصل الذي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وأن سلاح الظفرة هو الروح القتالية.

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