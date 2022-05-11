كلباء والإمارات.. صراع النقاط

المصدر: كلباء - محمد فضل، رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يتطلع كل من كلباء وضيفه الإمارات لحصد النقاط الثلاث ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين والتي تعتبر في غاية الأهمية للفريق الزائر القابع في أسفل الترتيب، من جانبه يسعى كلباء لمصالحة جماهيره والتقدم خطوة جديدة نحو النقطة 27، ويحتل النمور المركز العاشر، ويحتل الصقور المركز الأخير برصيد 10 نقاط. وتقام مواجهة اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

فرصة‏

بدوره قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: نخوض المباراة الثانية ضمن سلسلة المواجهات المضغوطة، مبدياً حسرته لعدم تحقيق النمور نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي خلال المواجهة الماضية لكن المدرب عاد وقال: لحسن الحظ لدينا الفرصة لرد الاعتبار وتحقيق نتيجة إيجابية، سنواجه خصماً يعاني العديد من الضغوط ويبحث عن النقاط والتي ستكون هدفاً مشتركاً لكل فريق.

تحضير

من جانبه، أكمل الإمارات «الصقور» تحضيراته للمباراة بقيادة المدرب بدر طبيب الذي يقود الفريق اليوم في ثاني مباراة له بعد توليه مهام التدريب خلفاً للمصري أيمن الرمادي، وركز طبيب على الجانب المعنوي وتحضير اللاعبين نفسياً للقاء نتيجة الضغوط التي يعانون منها مع اقتراب الفريق من شبح الهبوط.

وأثنى طبيب على لاعبيه وتقديرهم للمسؤولية، ذاكراً أن كل لاعب يرغب في تقديم كل ما عنده والمساهمة في تحقيق الفوز خلال المباريات المتبقية من الدوري، مشيداً بالتجاوب معه في التدريبات، وقال: لاعبو الصقور يتمتعون بالإصرار.. لقاء اليوم سيكون صعباً، كلباء يضم لاعبين متميزين يقودهم مدرب متمكن، رغم قوة المنافس لكن بالروح القتالية يمكن أن نحصد نقاط الفوز.

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