الشارقة يقفز للمركز الثاني بثلاثية في خورفكان

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم- تصوير - سالم خميس

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قفز الشارقة للمركز الثاني في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه خورفكان 3-1 ضمن الجولة 23، ليصل الشارقة للنقطة 48 وبقي خورفكان في 22 نقطة، ورغم الفوز الكبير، وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث غلب الحذر على الشوط الأول من الفريقين مع أفضلية للشارقة في الناحية الهجومية، ولكن لم تشكل خطورة أو تثمر عن أهداف، فيما اعتمد خورفكان على المرتدات التي نجح دفاع الشارقة والحارس درويش محمد في التعامل معها، لينتهي الشوط الأول كما بدأ، بلا أهداف.

واختلفت المباراة في شوطها الثاني منذ الدقيقة الأولى، حيث نجح الشارقة في افتتاح التسجيل عبر بن مالانغو برأسية من هجمة ارتدت من دفاع خورفكان، وانعكس الهدف على سيطرة الشارقة الذي تمكن من استغلال محاولات خورفكان في التقدم لتعديل النتيجة، حيث أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية في سقف المرمى من شوكوروف في الدقيقة .

واستمرت سيطرة الشارقة حتى حصل بعد 5 دقائق على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية «الفار» لتثبيت إبعاد مسعود سليمان الكرة التي سددها عثمان كمارا بيده، نفذها شوكوروف مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في مرمى زايد الحمادي، وقلص البديل كيكوي النتيجة في الوقت البديل «90+2» لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1 وهي ذات النتيجة التي انتهى عليها لقاء الفريقين في الدور الأول على ملعب خورفكان.

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