كلباء يشكل لجنة فنية لقطاع كرة القدم

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء تشكيل لجنة فنية لقطاع الكرة بالنادي تضم كلاً من محمد عبد الله الزعابي عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول، وعادل محمد لاعب اتحاد كلباء ومنتخبنا الوطني السابق مستشاراً فنياً لشؤون الفريق الأول وناطقاً رسمياً للفريق والشركة بوجه عام.

كما تضم حسن سعيد لاعب اتحاد كلباء ومنتخبنا الوطني السابق مستشارًا فنيًا لشؤون فرق المراحل السنية ومدارس كرة القدم إلى جانب عيسى بوصيم مساعد مدرب الفريق الأول

وستقوم الجنة الفنية بمهام اختيار اللاعبين والأجهزة الفنية لكل المراحل وفرق الكرة في النادي للمرحله القادمة

وأكد علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا وعملًا كبيرين وشدد على أن تكون الاختيارات المطلوبة تتم بعناية ودقة حسب احتياجات وأهداف الفريق المرسومة للموسم القادم أنه سعيد بانضمام كوكبة من أبناء النادي الأوفياء ويتمتعون بصفات فنية وخبرة ستسهم في تطوير منظومة كرة القدم في النادي وستكون هذه الفترة بمثابة إعداد فني وإداري لجيل جديد يقود سفينة النمور في المستقبل وطالب إدارة الشركة بتذليل كل الصعاب وتسهيلها من أجل أن تؤدي اللجنة مهامها على أكمل وجه.

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