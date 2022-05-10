«الانضباط» تنذر الوحدة وتلفت نظر كلباء

المصدر: دبي - البيان

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قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعها أمس توجيه إنذار لنادي الوحدة، بينما وجهت «لفت نظر» لنادي اتحاد كلباء في مباراته أمام نادي شباب الأهلي.

وجاء ذلك على خلفية نظر اللجنة في طلب الإحالة المقدم من لجنة الطب الرياضي المتعلقة بمخالفة فريق الوحدة لبروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام فريق الشارقة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

ووجهت «لفت نظر» لنادي العربي، وإنذاراً لكل من أندية مسافي وسيتي والحمرية لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى، فيما وجهت اللجنة إنذاراً لكل من أندية جلف يونايتد والزمالك والنجوم في مسابقة دوري الدرجة الثالثة للسبب ذاته.

وعقدت اللجنة اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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