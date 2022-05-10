«فيفا» يناقش تطوير الكرة النسائية من دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأ أمس في فندق إنتركونتننتال مارينا بدبي، اليوم الأول لفعاليات محاور ورشة «فيفا» لخبراء كرة القدم النسائية، التي ينُظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي بدبي، ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، وتهدف لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بالكرة النسائية حول العالم.

واستعرضت محاور ورشة العمل العديد من الموضوعات التي قدمها خبراء اللعبة والخاصة بتطور نشاط كرة القدم النسائية في الاتحادات الأعضاء، والتي تضمنت شرحاً من حورية الطاهري مدربة منتخب الإمارات للشابات، ونورة المزروعي حارسة المرمى السابقة لمنتخبنا الوطني عن الإنجازات التي شهدتها الكرة النسائية الإماراتية على صعيدي المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

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