«الأزرق» ناقص العدد قبل تصفيات أمم آسيا

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يسابق الجهاز الفني للمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم بقيادة التشيكي لافيكا لترتيب الأوراق قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2023 في الصين التي ستقام في الكويت 8 يونيو المقبل بجانب الأردن وإندونيسيا ونيبال خاصة أن عناصر المنتخب لم تكتمل حتى الآن وسيكون معسكر العاصمة الإماراتية أبوظبي المقرر له 27 مايو الجاري الذي يتخلله مباراة ودية أمام نظيره السنغافوري مطلع الشهر المقبل وهي المرحلة الأخيرة قبل خوض التصفيات والتي سيدخلها الأزرق بهدف التأهل للنهائيات من خلال التدريبات التي يستضيفها استاد نادي الشباب.

ومن جانبه أكد التشيكي لافيكا على أن الأسابيع القليلة المقبلة التي ستسبق خوض منافسات المجموعة الأولى التي ستقام في الكويت والمؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2023 في الصين سيكون التركيز فيها على التدريبات التي ستقام داخل الكويت من خلال ثلاثة أجزاء، خاصة أن صفوف الأزرق لم تكن مكتملة حتى اللحظة بسبب ارتباط اللاعبين مع أنديتهم سواء في الاستحقاق المحلي من خلال نهائي كأس الأمير (السالمية - كاظمة) أو المشاركات الآسيوية من خلال ناديي الكويت والعربي.

وقال: الأهم أننا باشرنا العمل رسمياً في تجهيز اللاعبين الحاليين قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض الاستحقاق الآسيوي ولدينا كجهاز فني وإداري شعور جيد خاصة بانضمام عناصر الخبرة وهم الدافع الكبير لجميع اللاعبين لعبور مرحلة التصفيات إلى النهائيات.

ومن ناحية أخرى تفصلنا 9 أيام على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الجديد خلال الجمعية العمومية الغير عادية المقرر لها 20 مايو الجاري طبقاً للدعوة التي اعلن عنها الاتحاد وبناء عليه تم فتح باب الترشيح ولكن في الساعات القليلة الماضية تغيرت بوصلة الانتخابات لتتحول إلى طعون وانتقادات وعلامات استفهام لتنتهي بسؤال برلمان من النائب الدكتور حسن جوهر إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب.

حيث تقدم فواز الحساوي وجمال الكاظمي مرشحا الرئاسة بالطعن أمام اللجنة الانتخابية في عدم صحة إجراءات ترشيح عبدالله الشاهين لنفس المقعد وطالبا باستبعاده لمخالفته النظام الأساسي للاتحاد الكويتي بجانب صدور قرار من مجلس إدارة النادي العربي بشطبه.

سؤال برلماني

وجاء في السؤال البرلماني للنائب حسن جوهر إنه نما إلى علمه أن احد المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد كمرشح مستقل لا تتوافر فيه شروط الترشيح التي حددها النظام الأساسي للاتحاد وطالب إفادته عن صحة هذا الأمر بجانب من المسؤول في الأندية ال13 التي زكته وهل تم عرض التزكية على مجلس إدارة النادي أم انه قرار فردي مع ضرورة موافاته بصورة من محاضر مجالس ادارات الأندية ال13 التي قامت بتزكيته.

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