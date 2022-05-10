«الأبيض» يواجه «الكانغارو» باستاد مكيف

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراة الملحق المونديالي أمام أستراليا، يوم 7 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في الدوحة، الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها «الأبيض» مباراة رسمية بملعب مكيف الهواء مما يسهل من مهمته حيث تقام المباراة خلال أشهر الصيف، وتحدد نتيجة المباراة خامس القارة الآسيوية الذي سيواجه البيرو خامس أميركا الجنوبية للتأهل إلى النهائيات.

والملعب المعد لمونديال 2022 افتُتح في 18 ديسمبر 2020 بمناسبة نهائي كأس أمير قطر، واستضاف مؤخراً 4 مواجهات من كأس العرب 2021، وتقام عليه مباريات الريان القطري، وستُقام 6 مباريات من دور المجموعات في كأس العالم على الاستاد نفسه، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ 16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق 21 نوفمبر المقبل.

ويقع الاستاد غرب الدوحة ويتبع نادي الريان وتم تجديده في نهاية 2009،وزيادة سعته إلى 25.000 مشجع تحضيراً لنهائيات كأس آسيا، وفي عام 2014 تم إعادة توسعة الملعب مرة أخرى ليتسع إلى 40.000 مشجع استعداداً لمنافسات كأس العالم 2022.

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