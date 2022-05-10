42 دارساً يحصلون على شهادة التحكيم الرياضي

المصدر: دبي – البيان

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قام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتخريج 42 دارساً من الدفعة الثانية من الموفقين والمحكمين ومنحهم شهادة التحكيم الرياضي، وذلك خلال احتفالية أقيمت بفندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، بحضور عدد من المسؤولين في الدوائر المختلفة، ويحق للخريجين البدء في مباشرة مهامهم عند اختيارهم للفصل في المنازعات الرياضية المحالة إلى المركز من خلال غرفتيه الابتدائية والاستئنافية.

وكان عبد العزيز عبد الله ناصر رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان السابق قد تم منحه شهادة الإجادة والاعتماد ضمن الدفعة الثانية من الموفقين والمحكمين التي تم الإعلان عنها أخيراً حيث تسلم الشهادة المعتمدة من المركز بعد إدراجه في قائمة الموفقين والمحكمين، وشكر عبد العزيز ناصر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على توفيره البيئة المناسبة خلال الدورة.

ودعمه الكبير للدارسين والذي ساعدهم على الحصول على التأهيل المناسب، واجتياز التجربة بنجاح، ليكونوا على أهبة الاستعداد للنظر في المنازعات الرياضية التي تمثل أساس عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، و ليعززوا ما حققته الدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين، من خلال المضي قدماً في طريق إرساء مبادئ العدالة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه بالفصل في المنازعات الرياضية باحترافية كبيرة ومهنية عالية، حتى تنعم رياضة الإمارات بالاستقرار والتميز والازدهار.

ووصف ناصر الخطوة بالمهمة قائلاً إن الدورة شملت اللوائح الخاصة بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي والقواعد الإجرائية وقانون تأسيس إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ودليل الحوكمة، مؤكداً أنه يعمل بجد وإخلاص من أجل صقل تجربته المهنية وخبرته الميدانية من خلال تطوير الجانب العلمي والمعرفي والأكاديمي من جوانب متعددة.

حيث أكمل دراسة الماجستير في التسويق الرياضي والتي كانت عن التسويق الرقمي ودوره في تحسين مدخلات الأندية الرياضية، ويسعى في الفترة المقبلة لتحضير الدكتوراه في احتراف التسويق الرياضي كجزء فاعل ومهم في تطوير الرياضة، وتوفير المدربين المميزين واكتشاف المواهب وتنميتها من أجل الوصول للعالمية.

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