العروبة يتخطى السماوي وينعش آمال البقاء في الأضواء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل / تصوير: زيشان أحمد

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أنعش العروبة آماله بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق فوزاً غالياً ومتأخرا على ضيفه بني ياس بنتيجة 1/2 في مباراة جاءت لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء وفي الشوط الثاني تحركت شباك الفريقان، حيث سجل ثنائية العروبة كل من يوسف اولاتونجي ومحمد خلفان في الدقيقتين 51 و95، وأحرز يتيمة بني ياس المدافع ساشا ايكوفيتش في الدقيقة 68.

وطرد حكم المباراة لاعب بني ياس سواريز في الوقت بدل الضائع، بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار)، ليصل العروبة إلى 14 نقطة مقترباً خطوة نحو البقاء، فيما تجمد رصيد السماوي 30 نقطة.

وساد الحذر الشديد مجريات الشوط الأول من لقاء العروبة وضيفه السماوي، واعتمد مدرب كل فريق على خطة الدفاع الكامل والاعتماد على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى كل فريق، لينتهي الشوط الأول كما بدأ دون اهتزاز الشباك ودون تغيير في لوحة المباراة.

ومع انطلاقة شوط اللاعبين تمكن مدافع العروبة يوسف اولاتونجي من وضع فريقه في المقدمة مستفيداً من ركنية خالد يحيى المحسنة، حيث ارتقى لها محرزاً الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

ولم يتأخر السماوي كثيراً في الرد على هدف العروبة ليتمكن المدافع ساشا، وعلى ذات الطريقة من تسجيل هدف التعادل أيضاً من ضربة رأسية في الدقيقة 68 لركنية لعبها عبدالله سلطان وهو الهدف الخامس للمدافع ساشا في دوري أدنوك للمحترفين، ووجد سيد خميس مهاجم بني ياس فرصة تعزيز التقدم لفريقه لكنه أهدرها برعونة ليقوم مدرب السماوي الروماني دانيال ايسيالا بتبديله واقحام اللاعب الشاب حمدان المهري مكانه في المباراة الأولى للاعب البديل هذا الموسم.

وضرب السماوي حصاراً محكماً على جبهة العروبة بغية تسجيل هدف ثاني وسدد أحمد ابوناموس كرة قوية ذهبت نحو المدرجات وحاول البحريني على مدن الإعلان عن نفسه دون جدوى، وطالب لاعبو العروبة بركلة جزاء بعد التحام ذياب عوانة بالكاميروني كاك محترف العروبة لكن الحكم أحمد بلال أمر باستمرارية اللعب.



وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة أحمد بلال بطرد لاعب بني ياس سواريز لإقامته بعملية (البصق) في وجه اللاعب علي مدن وهو الطرد الذي استغله العروبة سريعاً بعد تمكن محمد خلفان من تسجيل هدف غال لفريقه في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بفوز العروبة بنتيجة 2-1.

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