إسماعيل مطر يخطف التعادل للوحدة أمام عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

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أنقذ النجم إسماعيل مطر فريقه الوحدة من الخسارة أمام عجمان بتسجيله هدف التعادل في الوقت البديل في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين وانتهت 2-2، ليصل الوحدة للنقطة 46 وعجمان للنقطة 29 وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني.

تميزت المباراة منذ بدايتها باللعب المفتوح للفريقين وانعكس ذلك في تعدد الفرص أمام مرمى الحارسين علي الحوسني ومحمد الحوسني وكانت اول فرصة حقيقية لصالح الوحدة من تسديدة قوية لعمر خريبين في الدقيقة التاسعة من خارج الصندوق أبعدها علي الحوسني إلى ركنية وفرصة ثانية للوحدة من بيدرو الذي سدد في القائم الأيمن وفي المقابل لم تخلو هجمات عجمان من الخطورة عبر وليد أزارو وفراس بالعربي ولكن دون الوصول للمرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

بادر الوحدة بالهجوم في بداية الشوط الثاني وتهيأت له فرصة التسجيل من لعبة ثابتة نفذها بإتقان عمر خريبين ولكن تسديدته ارتدت من العارضة، وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك وتهيأت فرصة التسجيل لعجمان من تمريرة فراس بالعربي لسعيد جاسم ولكن الدفاع الوحداوي أنقذها ببراعة، وشهدت الدقيقة 61 احتساب ركلة جزاء لصالح عجمان نتيجة العرقلة التي تعرض لها عبد الله صالح من خليل إبراهيم داخل الصندوق ونجح فراس بالعربي في ترجمتها هدفاً على يسار الحارس محمد الشامسي.

وحاول الوحدة بعدها تعديل النتيجة من عدة محاولات حتى نجح في التسجيل عند الدقيقة 75 بتسديدة خادعة من فابيو مارتينيز في أقصى الزاوية اليسرى للحارس علي الحوسني وأهدر بعدها بدقيقة واحدة وليد أزارو فرصة التقدم لعجمان والمرمى خالٍ، ولكن عاد أزارو في الدقيقة 79 ليصنع هدف التقدم لزميله لياندرو، وأهدر فراس بالعربي فرصة الهدف الثالث في مواجهة المرمى ليدفع بعدها عجمان الثمن في الوقت البديل عندما نجح إسماعيل مطر في تعديل النتيجة بتسديدة قوية من خارج الصندوق اصطدمت المدافع ميرال "3+90" لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

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