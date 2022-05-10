«الترايثلون» يبحث مشاركات المنتخبات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لرياضة الترايثلون اجتماعها الدوري برئاسة أحمد الشامسي، وحضور أعضاء اللجنة محسن آل علي، محمد حسن المروي، سارة الاجنف، علي الشحي، الحسن عقيلي، بحثت خلاله مسيرة المنتخبات واستعداداتها القوية للمشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة، التي تتضمن البطولة العربية للترايثلون المقامة في مصر من الفترة 26 إلى 29 مايو الجاري ومشاركة المنتخبات في البطولة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات: «يحرص مجلس الإدارة على الاستعداد المناسب لكل المنتخبات في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأنها تسير في طريقها الصحيح، كما نحرص على توفير كل الإمكانات التي تكفل نجاح مهمة المنتخبات وتحقيقها أفضل النتائج، متمنياً التوفيق للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية».

وأكد محسن آل علي أن أهمية المشاركة في جميع البطولات، لاسيما القارية، تساعد في تطوير أداء اللاعبين، خصوصاً بعد إثبات وجودهم في البطولات السابقة وتحقيقهم العديد من الميداليات.

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