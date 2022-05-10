3 حكام إماراتيين يشاركون في «الدوري الماسي لألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك حكام اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، عباس البلوشي، وعبد الرحمن قائد وجميلة البلوشي، في إدارة منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى 2022، والذي تستضيفه قطر الجمعة المقبل، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي يضطلع بها اتحاد اللعبة لصقل مهارات الأطقم التحكيمية وتطويرها، من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية، وبما تحمله من أهمية كبيرة في اكتساب الخبرة الميدانية المطلوبة، وفق أفضل الممارسات، بالنظر إلى قيمة الدوري الماسي الذي يشهد مشاركة أفضل الرياضيين في هذه اللقاءات وصولاً إلى المرحلة الأخيرة في زيوريخ بحلول 7 و8 سبتمبر المقبل.

ويعتبر الدوري الماسي مجموعة من اللقاءات لألعاب القوى، وينظمها الاتحاد الدولي للعبة، إذ تتضمن المسابقة 13 لقاء، ويشهد منافسة قوية بين المشاركين من جميع أنحاء العالم، في أجواء من القوة والإثارة للوصول إلى النتائج التي تمهد الطريق لحصد وتجميع النقاط.

وأكد الحكم عباس البلوشي، أهمية المشاركة التحكيمية في هذه اللقاءات المهمة، خصوصاً أنها تشهد في كل عام مشاركة كبيرة من نجوم ونجمات أم الألعاب، وبينهم من يحملون العديد من الألقاب العالمية والأولمبية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، ولجنة الحكام في الاتحاد، للوصول بالمستوى الفني للأطقم التحكيمية إلى المستوى المتطور، الذي يعزز الجهود الداعمة لتأهيل العناصر التحكيمية، بما يتماشى مع التطلعات المرجوة لتعزيز رؤية الاتحاد في بلوغ الأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجية المقررة للسنوات المقبلة.

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