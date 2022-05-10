الطاير يلتقي أمين عام «فيفا» ويبحث تعزيز التعاون والمبادرات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، السيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصاً في مجال تطوير كرة القدم العالمية، وتمكين الشعوب من خلال الرياضة، وصناعة مستقبل الرياضة الأشهر على مستوى العالم، بما يتناسب مع التطورات العالمية في جميع المجالات.

واستعرض اللقاء واقع كرة القدم العالمية، وجهود «فيفا» لتحقيق التطوير المنشود والمستمر للعبة، على جميع المستويات، وكذلك الدور الكبير الذي تؤديه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في مجال تكريم ودعم الاتحادات الرياضية، التي تقدم مبادرات لنشر ممارسة الرياضة لدى الجميع، وجعلها وسيلة للتقارب بين الشعوب والدول.

وأكد معالي مطر الطاير، حرص المجلس على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومواصلة اللقاءات بين المسؤولين على مختلف المستويات، من أجل إطلاق مبادرات فريدة وفاعلة في مجال صناعة مستقبل كرة القدم العالمية.

من جانبها أشادت فاطمة سامورا بالدور الريادي الكبير الذي تؤديه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في تطوير الرياضة والارتقاء بمستوى الأداء والنتائج ودعم المبادرات الرياضية الدولية، كما عبّرت عن سعادتها باللقاء، الذي جرى خلاله بحث مجالات التعاون المختلفة انطلاقاً من حرصهما على كرة القدم، ودورها العالمي ومستقبلها باعتبارها الرياضة الأشهر في العالم، والأكثر تأثيراً في الشعوب.

وقدم معالي مطر الطاير في ختام اللقاء، هدية تذكارية للأمين العام لـ «فيفا»، وهي مسكوكة نقدية أصدرتها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، فيما قدّمت سامورا لمعاليه الكرة الرسمية المعتمدة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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