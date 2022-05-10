الظالعي: «البيان» دقة وشفافية وسرعة في مواكبة التطورات

المصدر: دبي - البيان

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قدم قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي أجمل التهاني القلبية إلى «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، قائلاً: هذه الصحيفة تعمل بكل جهد وإخلاص لإيصال المعلومة الصحيحة بكل دقة وشفافية في جميع المجالات إلى المجتمع بشكل احترافي متميز، نفخر بمستوى الصحيفة مهنياً ووطنياً، وبسرعة مواكبتها للتطورات الإعلامية الحديثة وريادتها في هذا المجال وتكيفها مع المستجدات بحرفية عالية لخدمة جميع شرائح قرائها.

وقال رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، إن «البيان» سجل تاريخي حافل لمسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات، إذ وثقت الصحيفة الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى السنوات الماضية، وأبرزتها وقدمتها لقرائها في شتى أنحاء العالم بأسلوب شيق جذاب، كما قامت بدعم كبير للرياضية والرياضيين في شتى مجالاتها وألعابها وكانت ولا تزال خير سند وشريكاً رئيسياً في تحقيق الإنجازات الدولية والقارية.

ولا ننسى أيضاً أن «البيان» دعمت رياضة الرجبي بشكل كبير طوال السنوات الماضية، كانت معنا في سفرات كثيرة في دول مختلفة، واليوم أحب أن أبارك لفريق عمل «البيان» من إدارة وصحافيين، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح والازدهار.

وأضاف الظالعي قائلاً: «البيان» حققت قفزات نوعية في مسيرتها المهنية، وسخرت الذكاء الاصطناعي لخدمة قرائها، وقدمت المعلومة الدقيقة والموثقة في الوقت المناسب، فهنيئاً للقائمين على «البيان» ولجميع العاملين فيها إنجازاتها وتطورها، وإلى المزيد من التطور والرفعة.

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