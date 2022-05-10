كأس العالم في ضيافة دبي الخميس

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تحتضن دبي يوم الخميس المقبل النسخة الأصلية لكأس العالم، في بداية جولتها العالمية الترويجية، التي تشمل 54 دولة من بينها الدول المتأهلة إلى مونديال 2022، وستتواجد الكأس في «أرينا» دبي بحضور نخبة من الرياضيين ومسؤولي اتحاد الكرة ونجوم الكرة السابقين والحاليين والإعلاميين وعدد كبير من عشاق اللعبة.

وتم توجيه دعوة حضور الاحتفالية في «أرينا» إلى نخبة من الضيوف المميزين، وتتضمن الإحتفالية عدداً من الفعاليات المميزة، بجانب إتاحة الفرصة أمام عشاق اللعبة لمشاهدة الكأس الأصلية، للحدث العالمي الكبير.

وتبدأ الاحتفالية المميزة المقامة برعاية شركة كوكاكولا في العاشرة والنصف صباحاً ولمدة ساعتين ثم تغادر الكأس، الدولة، لتستكمل جولتها حول العالم ،قبل أن تحط الرحال في الدوحة حيث يقام حفل افتتاح كأس العالم في استاد البيت 21 نوفمبر المقبل، وقد شارك آلاف مشجعي كرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي أقيمت في الدوحة خلال الأيام الماضية ،وسط أجواء زاخرة بالحماسة والتشويق.

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