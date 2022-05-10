تورستن فينك أبرز المرشحين لتدريب النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أصبح المدرب الألماني تورستن فينك نجم بايرن ميونخ السابق، المدرب الحالي لنادي ريغا إف سي اللاتفي، أبرز المرشحين لتدريب النصر في الموسم المقبل، وأصبح الخيار الأول أمام إدارة «العميد»، وليس الوحيد، بعد صرف النظر عن المدرب الإسباني خافيير كاييخا، بسبب طلباته المادية.

وبدأ فينك مسيرته الكروية لاعباً في صفوف فاتنشايد ، الذي لعب له بين 1989 و1994، قبل أن ينتقل إلى نادي كارلسروه حتى 1997، ومنه إلى بايرن ميونيخ، الذي لعب معه بالفريق الأول من 1997 إلى 2003، ثم بالفريق الثاني حتى اعتزاله في 2006، وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي ريد بل سالزبورغ النمساوي، كما عمل مساعداً إلى جانب المدرب المخضرم الإيطالي جيوفاني تراباتوني في سالزبورغ، وفي 2008 خاض أول تجربة له كمدرب في الدوري الألماني، مع نادي أنغولشتات ، كما درب أندية بازل السويسري، وهامبورغ الألماني، وأبويل القبرصي، وأستريا فيينا في الدوري النمساوي، ونادي غراسهوبر السويسري، وفيسيل كوبي الياباني.

ألقاب

وساهم فينك في تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته، منها لقب البونديسليغا مع بايرن ميونيخ 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 2001، وخلال مسيرته التدريبية، قاد فينك، فريق بازل السويسري لتحقيق 3 ألقاب، وهي كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا، وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني، وكأس الإمبراطور.

ويحتل فريق ريغا إف سي في دوري لاتفيا حالياً، المركز الرابع بعد 11 جولة، محققاً فيها 6 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسر في 4 مباريات.

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