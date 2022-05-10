3 مباريات بالجولة الـ 23 في دوري أدنوك اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق مساء اليوم ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، 3 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق عجمان على ملعبه ضيفه الوحدة في السادسة مساءً، كما يستضيف العروبة على ملعبه ضيفه السماوي في التوقيت ذاته، في حين يشهد استاد الشارقة في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم، ثالث اللقاءات، حيث مواجهة الشارقة وضيفه خورفكان.

في المباراة الأولى، تحمل مواجهة عجمان وضيفه الوحدة، عنوان التعويض للفريقين بعد أن خسرا معاً في الجولة الماضية، عجمان خسر خارج ملعبه من الجزيرة، والوحدة في ملعبه من الشارقة.

ويتطلع كل طرف لتصحيح أوضاعه واستعادة النتائج الإيجابية، ويحاول صاحب الأرض «عجمان» التقدم من النقطة 28 طمعاً في مركز متقدم في الجدول بعد أن تراجع في الجولة الماضية للمركز التاسع، فيما يحاول الوحدة التمسك على أقل تقدير بالمركز الثاني بعد أن لحق به كل من الجزيرة والشارقة في الرصيد نفسه «45 نقطة».

ويدرك عجمان صعوبة المهمة أمام منافس خسر منه في الدور الأول 0-3، ويحاول بقدر الإمكان تحقيق نتيجة إيجابية رداً على تلك الخسارة واستعادة نغمة الانتصارات في الوقت نفسه، واستعد الفريق للمباراة خلال 3 أيام.

مواجهة

على جانب آخر، يخوض الوحدة مواجهة عجمان بحثاً عن النقاط الثلاث وتحقيق فوز مهم ومعنوي أيضاً من أجل الحفاظ على وصافة الدوري على أقل تقدير بعد التعثر أمام الشارقة في الجولة الماضية والابتعاد بفارق 10 نقاط عن المتصدر العين، وهو ما أبعد الفريق كثيراً عن سباق المنافسة، لينحصر الصراع على المركز الثاني بين أندية الوحدة والجزيرة والشارقة.

كما أن الجهاز الفني للعنابي يسعى لاستعادة الفريق توازنه ومحاولة التماسك واستغلال المباريات المقبلة استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة 27 مايو الجاري، وحتى لا يخرج الفريق بموسم صفري.

في ثاني اللقاءات، يدخل العروبة مباراته أمام ضيفه السماوي اليوم عند السادسة مساءً بشعار الفوز دون غيره، وذلك من أجل الاحتفاظ بأمل البقاء في دوري المحترفين بعد أن باتت وضعية الفريق في حالة صعبة إثر النتائج المتراجعة للصاعد لدوري الأضواء.

ويرغب كل من العروبة وبني ياس في كسر نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتهما معاً خلال الجولة 22 الماضية بعد عودة السماوي من ملعب الإمارات برأس الخيمة بتعادل إيجابي 2-2، واقتسام العروبة وخورفكان نقاط المواجهة التي جمعتهما سوياً بهدف ضمن الديربي. ويحتل العروبة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ولا يزال يبحث عن فوزه الثاني في المسابقة بعد مرور 22 جولة على مشوار الدوري بعد أن حقق انتصاراً يتيماً على الإمارات و8 مباريات انتهت على وقع التعادل، فيما كانت الهزيمة حاضرة في 13 مباراة.

من جانبه، يتطلع بني ياس إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس بـ30 نقطة عندما يواجه العروبة على ملعب الأخير في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحاول الفريق العودة مرة أخرى للفوز بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإمارات.

وصافة

في لقاء السهرة، يشهد استاد الشارقة في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم مواجهة الشارقة وضيفه خورفكان، يطمع فيها صاحب الأرض لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة نحو وصافة الترتيب وفك الارتباط بينه وبين الجزيرة والوحدة، حيث يتساوى الثلاثة في النقطة 45، فيما يسعى الضيوف لتأمين موقفهم مبكراً في رحلة البقاء بعد أن حصدوا 22 نقطة.

ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على الوحدة 2-1، ويعتبر خورفكان هو أول منافس واجهه الشارقة تحت قيادة مدربه كوزمين في الدور الأول بالتزامن مع بداية مهمته مع الفريق من الجولة العاشرة، ونجح الشارقة في الفوز عليه 3-1، ورغم الفوارق النظرية على الورق بين الفريقين، إلا أن المدرب كوزمين أكد على ضرورة التعامل معها بكل جدية.

نغمة

من جانبه، يرحل خورفكان لملعب الشارقة بهدف استعادة نغمة الفوز ورد اعتبار هزيمة الذهاب بنتيجة 1-3، ويحتاج الفريق إلى 3 نقاط من أجل تأكيد بقائه رسمياً في دوري أدنوك للمحترفين، وكان الفريق قد خسر نقطتين أمام العروبة خلال المباراة الماضية التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف، كما انهزم النسور برباعية في الجولة قبل الماضية أمام عجمان، ولذلك تبدو الرغبة كبيرة في أروقة الخور من أجل إيقاف مسلسل نزيف النقاط والعودة من الشارقة بالعلامة الكاملة.

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