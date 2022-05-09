الجزيرة يؤكد استقالة الدنماركي مادس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد نادي الجزيرة ما أشار إليه «البيان» أخيراً بشأن استقالة الدنماركي مادس دافيدسن المدير الرياضي للنادي من منصبه، وذلك عبر بيان رسمي أكد أن مادس تقدم بالاستقالة لأسباب خاصة وأنه سيواصل مهامه حتى نهاية الموسم الحالي، نافياً ما تردد من أنباء أخرى في الساعات الماضية عن إقالته وإعفائه من مهامه.

وأكمل مادس، عامين في منصبه تولى فيهما مسؤولية ملف التعاقدات والأكاديمية وكان مشرفاً على خطة النادي في الاعتماد على اللاعبين صغار السن وتصعيدهم للفريق الأول بالتعاون مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بهدف بناء فريق المستقبل، محققاً مع «فخر أبوظبي» إنجاز الحصول على لقب بطولة الدوري الموسم الماضي.

وتمنى الجزيرة عبر بيانه، التوفيق للمدير الرياضي المستقبلي في مشواره المقبل، مقدماً له الشكر على جهده بالنادي في الفترة السابقة.

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