انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج «الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت صباح اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج «الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية»، الذي يهتم بتأهيل الكوادر الإدارية في الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة لاتحاد أوقيانوسيا، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بمشاركة 26 اتحاداً وطنياً، ويستمر البرنامج حتى 12 الجاري، ويعتبر الختام للبرنامج الذي سبق وتم منح المنهج الأول والثاني منه بإشراف الفيفا، عبر الاتصال المرئي، لتصبح المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج حضورياً في دبي بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل العديد من الكوادر الإدارية في الاتحادات الآسيوية في برنامج الإدارة التنفيذية، وقد شارك العديد من ممثلي الاتحادات الآسيوية الأعضاء في الدورة التي تمت تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

شهد افتتاح البرنامج محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي نقل للحضور تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها في الحلقات النقاشية خلال الجلسات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإدارة الرياضية، وأشاد الأمين العام لاتحاد كرة القدم بأجواء البرنامج وورش العمل الخاصة به، بمشاركة نخبة من الإداريين والفاعلين في مختلف الاتحادات الوطنية المشاركة، والممثلة لقارتين، لافتاً إلى أنها تعد فرصة كبيرة في طريق الاحتراف الإداري.

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